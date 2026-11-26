Età: da 12 mesi

Difficoltà: media

Iscriviti al diario della gravidanza: scopri ogni settimana come cresce il tuo bambino, come cambi tu mamma, i sintomi da gravidanza, gli esami da fare e tanti consigli e curiosità.

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Per variare consistenza e sapore, puoi sostituire parte delle patate con zucca o carota ben strizzata, oppure aggiungere un pizzico di erbe aromatiche (come prezzemolo o rosmarino tritato).

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L'invito di stare a riposo sottintende solo la precauzione di non portare pesi e non dedicarsi ad attività fisiche impegnative, ma non impone certo di mettersi a letto senza più muoversi, perché questa scelta sarebbe più dannosa che utile. »

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Esistono indagini di screening meno precise dell'amniocentesi che però possono comunque dare informazioni sulla salute dei bambini. Spetta alla mamma, ai genitori, decidere quali effettuare. »

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Non è necessario sottoporre con urgenza un bambino a visita specialistica quando non ha alcun problema né di apprendimento né sul fronte delle altre competenze, ma è solo un po' in ritardo con il linguaggio. »

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