Crocchette di ricotta al forno

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 10/03/2026 Aggiornato il 10/03/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Crocchette di ricotta al forno

Ingredienti

  • 40 g di ricotta
  • una patata
  • un uovo
  • due cucchiai di formaggio grattugiato tipo grana
  • un cucchiaio di pane grattugiato

Preparazione

  1. Lava e sbuccia la patata
  2. Falla bollire in un pentolino di acqua per circa 30 minuti
  3. Passala con lo schiacciapatate
  4. In un piatto amalgama bene la patata schiacciata, l’uovo sbattuto, la ricotta, il pane grattugiato e un cucchiaio di formaggio grattugiato tipo grana
  5. Con le mani forma tante crocchette dando la forma a bastoncino
  6. Quindi passale nel cucchiaio di pane grattugiato avanzato
  7. Fodera una teglia da forno con carta da forno
  8. Adagia le crocchette e fai cuocere nel forno a 180° C per circa 30 minuti fino a quando non saranno dorate
 
 
 

CONSIGLI

Potete arricchire l’impasto con verdure, per esempio delle zucchine grattugiate finemente, delle carote lesse schiacciate o degli spinaci tritati al coltello. L’importante è che le verdure siano ben strizzate per non rilasciare troppa acqua. 

 

 

bocconcini di ricotta Bocconcini di ricotta

Crocchette di ricotta e spinaci

Crêpes di ricotta e prezzemolo

Tortino di prosciutto Tortino di prosciutto

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Premenopausa o gravidanza?

09/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se il test di gravidanza è negativo si può escludere la gravidanza, tuttavia le irregolarità mestruali non possono essere automaticamente attribuire alla premenopausa se la donna non ha neppure 40 anni.  »

Tamponi in gravidanza: è sicuro farli anche in presenza di uno scollamento?

09/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

ll tampone vaginale e cervicale si può certamente effettuare in gravidanza senza alcun rischio, anzi, in caso di infezione è fondamentale sapere quale sia il germe implicato per poter procedere con la terapia farmacologica più adatta.  »

Rimanere incinta con una sola tuba pervia si può?

02/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Concepire con una sola tuba aperta è possibile, a meno che anche questa non sia interessata da un'alterazione funzionale (eventualità che non è possibile stabilire).   »

Latti vegetali: si possono dare a un bimbo di 12 mesi in alternativa al latte vaccino?

23/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

I latti vegetali, quelli che si trovano negli scaffali del supermercato, a base per esempio di avena o soia o cocco, hanno composizione e calorie non in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche, quindi non vanno bene per i bambini piccoli.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 