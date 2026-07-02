Falafel di ceci

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 02/07/2026 Aggiornato il 02/07/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: bassa

Falafel di ceci

Ingredienti 

  • 500 g di ceci già cotti
  • 50 g di farina
  • 2 cucchiai di prezzemolo tritato
  • un cucchiaio di lievito in polvere per torte salate
  • un cucchiaino di cumino in polvere
  • un pizzico di sale
  • mezza cipolla e uno spicchio d’aglio se piacciono

Preparazione

  1. Metti i ceci nel mixer e frulla fino a ottenere una consistenza abbastanza liscia ma ancora granulosa
  2. Versa il composto in una ciotola capiente e aggiungi, mescolando, il prezzemolo, il cumino, il lievito e un pizzico di sale
  3. Se al bimbo piace, aggiungi anche la cipolla e l’aglio tritati
  4. Unisci poi la farina e impasta bene fino a formare un composto omogeneo
  5. Copri con la pellicola e fai riposare in frigorifero per due ore
  6. Quindi forma con le mani (o aiutandoti con un porzionatore da gelato) tante palline e sistemale su una teglia ricoperta con carta da forno
  7. Cuoci in forno a 180° C per una ventina di minuti
  8. Servi i falafel tiepidi
 
 
 

CONSIGLI

 Puoi servire i falafel con una salsa allo yogurt, preparata mescolando 250 g di yogurt greco con qualche goccia di succo di limone e un pizzico di paprika dolce.

 

Burger vegetali di ceci, lenticchie e carote

Chips di ceci

Plumcake bicolore Plumcake bicolore

Torta alle mandorle

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Herpes labiale: paura del contagio per una piccolissima

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

L’herpes labiale si trasmette attraverso l'esposizione diretta alle lesioni di una persona infetta. Un contatto fugace difficilmente espone al rischio di contagio.   »

Voglio il terzo figlio, ma mio marito non è d’accordo

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Non si può obbligare un uomo a diventare nuovamente papà, però ci sono argomentazioni che possono favorire la possibilità che cambi idea.  »

Si può rimanere incinta a 48 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Francesco Maria Fusi

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile.   »

Nausea e vomito spariti: è un brutto segno?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto.   »

Piccola perdita in 13^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 