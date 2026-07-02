Falafel di ceci

Età: da 12 mesi

Difficoltà: bassa

Gli Specialisti Rispondono

L’herpes labiale si trasmette attraverso l'esposizione diretta alle lesioni di una persona infetta. Un contatto fugace difficilmente espone al rischio di contagio. »

Gli Specialisti Rispondono

Non si può obbligare un uomo a diventare nuovamente papà, però ci sono argomentazioni che possono favorire la possibilità che cambi idea. »

Gli Specialisti Rispondono

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile. »

Gli Specialisti Rispondono

Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto. »

Gli Specialisti Rispondono

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme. »