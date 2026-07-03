Frisella ai pomodori

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 03/07/2026 Aggiornato il 03/07/2026

Età: da 15 mesi
Difficoltà: bassa

Frisella ai pomodori

Ingredienti

  • una frisella (40 g circa)
  • 100 g di pomodorini
  • due foglie di basilico fresco
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Passa la frisella sotto il rubinetto con acqua tiepida fino a che risulti morbida sopra e appena croccante sotto, nella parte bombata.
  2. Se necessario, lascia sgocciolare un po’ in un piatto
  3. Nel frattempo, prepara il condimento: taglia a pezzettini piccoli i pomodorini e unisci l’olio e il basilico spezzettato, lasciando amalgamare il tutto
  4. Metti la frisella in piatto, disponi sopra il sugo di pomodorini, fai insaporire per una decina di minuti e servi al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

In base al gusto del bambino, puoi arricchire la frisella con del tonno e scegliere dei pomodorini naturalmente dolci come i datterini o i ciliegini.

 

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