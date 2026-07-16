Ghiaccioli alla frutta senza zucchero

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 16/07/2026 Aggiornato il 16/07/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Ghiaccioli alla frutta senza zucchero

Ingredienti per 6 ghiaccioli 

  • 100 g di pesche
  • 50 g di albicocche
  • 150 g di succo d’arancia

Preparazione

  1. Lava, sbuccia e taglia la frutta a pezzi
  2. Mettili nel bicchiere del frullatore e aziona per 30 secondi
  3. Aggiungi il succo d’arancia e frulla ancora fino a ottenere un composto omogeneo
  4. Versa il preparato in uno stampo per ghiaccioli e metti nel freezer per mezz’ora circa
  5. Togli dal congelatore, inserisci al centro lo stecchino (o un cucchiaino di plastica se non li hai) e riponi nel freezer a solidificare per almeno 4 ore
  6. Prima di servire, lascia ammorbidire a temperatura ambiente per qualche minuto
 
 
 

CONSIGLI

In alternativa alle pesche e alle albicocche, si possono usare il melone cantalupo e l’anguria. Ricordati solo di eliminare con cura tutti i semini dell’anguria prima di frullarla!

 

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