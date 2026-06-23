Ghiaccioli alla pesca

Età: da 12 mesi; Difficoltà: media

Puoi personalizzare la ricetta seguendo la stagionalità! Sostituisci la pesca con albicocche o prugne mature e private della buccia. Per una versione super cremosa, puoi anche aggiungere 2 cucchiai di yogurt.

Gli Specialisti Rispondono

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme. »

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Le punture di tafano si infettano facilmente, quindi è prudente fare vedere al medico la zona colpita perché potrebbe essere necessario assumere un antibiotico. »

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La possibilità di avere due gemelli dizigoti (non identici) è influenzata dalla mamma (familiarità per gemelli dizigoti e alta statura), mentre i gemelli identici sono frutto di una pura casualità. »

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Le statine assunte dall'aspirante papà non influiscono né sulla sua fertilità né espongono il bambino al rischio di nascere con anomalie. »

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Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »