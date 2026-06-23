Ghiaccioli alla pesca

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 23/06/2026 Aggiornato il 23/06/2026

Età: da 12 mesi; Difficoltà: media

stecchi pesca

Ingredienti

  • 600 g di pesche mature
  • mezzo limone biologico

Preparazione

  1. Lava, pela, elimina il nocciolo e taglia a pezzi le pesche.
  2. Frulla la polpa e passa al setaccio.
  3. In una ciotola metti il passato di pesche, poi aggiungi il succo di mezzo limone.
  4. Frulla ancora con le fruste per almeno 2 minuti per amalgamare il tutto e “montare” il preparato,  quindi distribuisci in 4 stampini da ghiacciolo.
  5. Inserisci per ciascuno il bastoncino e conserva il freezer per almeno tre ore.
 

CONSIGLI

Puoi personalizzare la ricetta seguendo la stagionalità! Sostituisci la pesca con albicocche o prugne mature e private della buccia. Per una versione super cremosa, puoi anche aggiungere 2 cucchiai di yogurt.  

 

 

 

 

 

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