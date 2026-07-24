Ghiaccioli yogurt e lamponi

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 24/07/2026 Aggiornato il 24/07/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Ghiaccioli yogurt e lamponi

Ingredienti

  • 350 g di lamponi
  • 300 g di yogurt greco
  • 60 g di zucchero di canna
  • 2 cucchiai di zucchero a velo

Preparazione

  1. Lava bene e asciuga i lamponi
  2. In una pentola mescolali con lo zucchero di canna e fai cuocere, a fuoco basso, per 2 minuti, mescolando sempre e schiacciando leggermente
  3. Fai raffreddare
  4. Nel frattempo mescola insieme in una terrina lo yogurt greco con lo zucchero a velo, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo
  5. Ora prepara i ghiaccioli: in ogni formina (o bicchierini di plastica da caffè), metti un cucchiaio di yogurt e uno di composta di frutta, alternando gli strati fino alla fine di tutti gli stampi
  6. Batti sul tavolo per far sparire eventuali buchi di aria, metti un cucchiaino dentro per metà e metti in freezer per almeno 6 ore
 
 
 

CONSIGLI

Puoi sostituire i lamponi con i mirtilli o le more con le stesse dosi e modalità di cottura.

 

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