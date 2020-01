Gnocchi alla romana light

Ingredienti

250 g di semolino, 500 ml di latte, 500 ml di acqua, 50 g di olio extravergine d’oliva, 50 g di formaggio grana, un pizzico di sale.

Preparazione

In un pentolino versa il latte, l’acqua, un filo d’olio e un pizzico di sale e porta a ebollizione. Versa a pioggia il semolino e mescola bene finché non solidifica e si stacca dalle pareti, quindi spegni il fuoco. Aggiungi una parte del grana e mescola bene. Stendi il composto (alto circa 1,5 cm) su un foglio di carta da forno e fai intiepidire. Con un bicchiere ritaglia dei cerchi e disponili in una teglia che avrai preparato con carta da forno. Copri con il restante formaggio e l’olio e cuoci in forno a 200° C per 20 minuti circa, di cui gli ultimi 5 in modalità grill per far formare la crosticina. Fai intiepidire e servi al bimbo.

