Gnocchi alla romana light con il semolino

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 08/01/2026 Aggiornato il 08/01/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: bassa

Gnocchi alla romana light con il semolino

Ingredienti

  • 250 g di semolino
  • 500 ml di latte
  • 500 ml di acqua
  • 50 g di olio extravergine d’oliva
  • 50 g di formaggio grana
  • un pizzico di sale

Preparazione

  1. In un pentolino versa il latte, l’acqua, un filo d’olio e un pizzico di sale e porta a ebollizione
  2. Versa a pioggia il semolino e mescola bene finché non solidifica e si stacca dalle pareti, quindi spegni il fuoco
  3. Aggiungi una parte del grana e mescola bene
  4. Stendi il composto (alto circa 1,5 cm) su un foglio di carta da forno e fai intiepidire
  5. Con un bicchiere ritaglia dei cerchi e disponili in una teglia che avrai preparato con carta da forno
  6. Copri con il restante formaggio e l’olio e cuoci in forno a 200° C per 20 minuti circa, di cui gli ultimi 5 in modalità grill per far formare la crosticina
  7. Fai intiepidire e servi al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

Gli gnocchi alla romana light si possono preparare in anticipo, per avere un pasto pronto e veloce da servire al bimbo. Potete cucinarli prima e conservarli in frigorifero in un contenitore ermetico per 1 o 2 giorni. Attenzione, però: non vanno congelati!

 

 

Sformato con uovo al formaggio

Bocconcini di ricotta

Torta salata alla ricotta

Riso con piselli

