Gnocchi alla romana light con il semolino

Ingredienti
- 250 g di semolino
- 500 ml di latte
- 500 ml di acqua
- 50 g di olio extravergine d’oliva
- 50 g di formaggio grana
- un pizzico di sale
Preparazione
- In un pentolino versa il latte, l’acqua, un filo d’olio e un pizzico di sale e porta a ebollizione
- Versa a pioggia il semolino e mescola bene finché non solidifica e si stacca dalle pareti, quindi spegni il fuoco
- Aggiungi una parte del grana e mescola bene
- Stendi il composto (alto circa 1,5 cm) su un foglio di carta da forno e fai intiepidire
- Con un bicchiere ritaglia dei cerchi e disponili in una teglia che avrai preparato con carta da forno
- Copri con il restante formaggio e l’olio e cuoci in forno a 200° C per 20 minuti circa, di cui gli ultimi 5 in modalità grill per far formare la crosticina
- Fai intiepidire e servi al bimbo