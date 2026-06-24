Insalata di pollo

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 24/06/2026 Aggiornato il 24/06/2026

Età: da 12 mesi; Difficoltà: Facile

Pollo in insalata

Ingredienti

  • 50 g di carne di pollo già cotta
  • 20 g di formaggio tipo groviera
  • 2 cetriolini sott’aceto
  • 50 g di insalata iceberg
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

 

Preparazione

  1. Affetta finemente l’insalata, lavala e asciugala bene.
  2. Taglia il pollo a filettini sottili e mettilo in una ciotola insieme all’insalata.
  3. Tritarli finemente i cetriolini e grattugia con una grattugia a fori larghi il formaggio groviera.
  4. Unisci il tutto all’insalata.
  5. Condisci con l’olio e un pizzico di sale e servi al bimbo.
 
 
 

CONSIGLI

Per dare un tocco cremoso a questa ricetta, puoi creare una salsa gustosa mescolando un cucchiaio di yogurt bianco, qualche goccia di succo di limone e un cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

 

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