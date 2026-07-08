Macedonia estiva con yogurt

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 08/07/2026 Aggiornato il 08/07/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: bassa

Macedonia estiva con yogurt

Ingredienti

  • Mezza banana
  • mezza fetta di anguria
  • mezza fetta di melone
  • 50 ml di yogurt bianco

Preparazione

  1. Lava bene tutta la frutta ed elimina buccia, semini e filamenti
  2. Taglia tutto a pezzettini piccoli di circa un centimetro e metti il preparato in una ciotolina, amalgamando i vari tipi di frutta
  3. Aggiungi lo yogurt bianco e mescola bene con un cucchiaio, facendo attenzione a non rompere i pezzettini di frutta e servi subito al piccolo
  4. Se il bimbo è già grandino, è possibile disporre gli elementi a strati, come nella foto
 
 
 

CONSIGLI

L’anguria e il melone possono essere sostituiti da altra frutta di stagione, come per esempio le prugne o le pesche, private del nocciolo e tagliate a piccoli pezzi. Dopo i 24 mesi, se non ci sono allergie, puoi aggiungere un cucchiaino di granella di nocciola.

 

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