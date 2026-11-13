Mini burger sfiziosi

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 13/11/2026 Aggiornato il 13/11/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Mini burger sfiziosi

Ingredienti per 4 panini

  • 200 g di girello o scamone tritato
  • 1 tuorlo d’uovo
  • 1 cucchiaino di pangrattato
  • 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva
  • 1 cucchiaio di grana grattugiato
  • 1 rametto di prezzemolo fresco
  • 1 pizzico di sale
  • 4 panini al latte
  • 2 fette di formaggio a pasta fusa (tipo sottiletta o caciotta dolce)
  • qualche foglia di insalata fresca
  • 4 fettine sottili di pomodoro.

Preparazione

  1. In una ciotola amalgamare la carne tritata con il tuorlo d’uovo.
  2. Aggiungere il pangrattato, il prezzemolo tritato finemente, il grana e il pizzico di sale, lavorando l’impasto fino a renderlo omogeneo.
  3. Formare 4 mini hamburger e cuocerli su una piastra ben calda per pochi minuti per lato: la carne deve cuocere bene senza però asciugarsi troppo.
  4. Tagliare a metà i panini al latte e sistemare su ciascuna base mezza fetta di formaggio, una foglia di insalata e una fettina di pomodoro.
  5. Inserire il mini burger ancora caldo per far fondere leggermente il formaggio, chiudere il panino e servire.
 
 
 

CONSIGLI UTILI

Per evitare che i mini burger diventino troppo asciutti in cottura, potete aggiungere all’impasto un cucchiaio di ricotta fresca. Renderà la carne soffice e facilissima da masticare anche per i più piccini!

 

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