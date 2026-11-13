Età: da 12 mesi

Difficoltà: media

Crêpes di ricotta e prezzemolo

Burger di lenticchie e pomodori secchi

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Per evitare che i mini burger diventino troppo asciutti in cottura, potete aggiungere all’impasto un cucchiaio di ricotta fresca. Renderà la carne soffice e facilissima da masticare anche per i più piccini!

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