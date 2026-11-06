Mozzarella in carrozza al forno

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 06/11/2026 Aggiornato il 06/11/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Mozzarella in carrozza al forno

Ingredienti per 2 persone

  • 4 fette di pancarrè
  • una mozzarella
  • un uovo
  • 80 ml di latte
  • 50 grammi di pangrattato
  • un cucchiaio di farina
  • un pizzico di sale 

Preparazione

  1. Taglia la mozzarella a fettine e asciugala con carta assorbente.
  2. Suddividila sopra due fette di pancarrè e copri con le altre due fette.
  3. Per sigillare bene i sandwich passa i bordi prima nella farina e poi velocemente nell’acqua.
  4. Sbatti l’uovo in una terrina, aggiungi il latte e il sale e mescola ancora.
  5. Quindi, inzuppa rapidamente i panini in questo composto e poi passali subito nel pangrattato.
  6. Sistema le fette di pancarrè imbottite sopra una placca rivestita da carta da forno e fai cuocere sotto il grill a 200°C per una decina di minuti, finché non risultano dorati.
  7. Fai intiepidire e servi al piccolo. 
 
 
 

CONSIGLI

Per minimizzare il tempo della preparazione, puoi usare la friggitrice ad aria a 200°C per 10 minuti. Prima di servire, controlla che la mozzarella sciolta all’interno non sia troppo filante: per i bimbi più piccoli, oltre a farla intiepidire, è consigliabile sminuzzarla per evitare che il formaggio sia difficile da deglutire. 

 

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