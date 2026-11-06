CONSIGLI

Per minimizzare il tempo della preparazione, puoi usare la friggitrice ad aria a 200°C per 10 minuti. Prima di servire, controlla che la mozzarella sciolta all’interno non sia troppo filante: per i bimbi più piccoli, oltre a farla intiepidire, è consigliabile sminuzzarla per evitare che il formaggio sia difficile da deglutire.