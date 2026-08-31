Muffin alle carote

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 31/08/2026 Aggiornato il 31/08/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: Media

Muffin di carote

Ingredienti

  • 600 g di carote
  • 100 g di farina
  • 1/2 bustina di lievito
  • 3 cucchiai di ricotta
  • un cucchiaio di formaggio grattugiato tipo grana
  • un uovo
  • un pizzico di sale

Preparazione

  1. Pela le carote, spuntale e grattugiale.
  2. Nel bicchiere del frullatore metti uovo,  ricotta e formaggio, unisci poi la carota a dadini piccoli
  3. A questo unto aggiungere al mix farina e lievito mescolati insieme e amalgamare fino a ottenere un impasto omogeneo e fine.
  4. Riempi con il composto degli stampini da muffin, avendo cura di non superare i due terzi di ogni contenitore. 
  5. Cuoci in forno già caldo a 180° C per 20 minuti. Mettix nei piatti e servi.
 
 
 

CONSIGLI

Per trasformare questa ricetta in un pasto completo, si possono servire i muffin insieme con l’hummus oppure accompagnati a un formaggio spalmabile o semiduro, a seconda dell’età del bambino.

 

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