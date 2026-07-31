Muffin integrali ai mirtilli

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 31/07/2026 Aggiornato il 31/07/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Muffin integrali ai mirtilli

Ingredienti per 6 muffin

  • 3 bianchi d’uovo
  • 40 g di farina integrale
  • 70 g di farina di mandorle
  • 100 g di burro
  • 125 g di mirtilli
  • 110 g di zucchero a velo
  • la buccia di un limone

Preparazione

  1. Taglia il burro a dadini e lascialo a temperatura ambiente per un po’ in modo che si sciolga
  2. In una ciotola capiente mescola insieme le due farine e lo zucchero a velo
  3. Aggiungi il burro e amalgama bene
  4. Monta a neve ben ferma i bianchi d’uovo e uniscili, mescolando dal basso verso l’alto, alle farine con lo zucchero
  5. Aggiungi la buccia di un limone e per ultimo i mirtilli ben lavati e asciugati
  6. Mescola bene
  7. Imburra e infarina 6 stampini e riempili per 2/3: inforna per 20 minuti a 180° C oppure in friggitrice ad aria a 160°C per 15 minuti
  8. Sforna e lasciali raffreddare su una griglia prima di darli al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

I mirtilli possono essere sostituiti da lamponi, more o ribes. Questi muffin si conservano a temperatura ambiente in un contenitore ermetico per 2 o 3 giorni. 

 

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