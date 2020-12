Omini di pan di zenzero

Ingredienti

320 g di farina 1,70 g di zucchero di canna, 70 g di miele di acacia, 100 g di burro, 1 cucchiaino di zenzero e uno di cannella, 5 g di lievito per dolci, un pizzico di sale, penna per decorazioni colore bianco.

Preparazione

In un contenitore capiente versa il burro a dadini a temperatura ambiente, lo zucchero e il miele, mescolando per far amalgamare il tutto. Unisci la farina, lo zenzero, la cannella, il sale e il lievito, impastando anche con le mani. Forma una palla, copri con pellicola e fai riposare in frigorifero per mezz’ora. Passato il tempo, stendi su carta da forno infarinata l’impasto, tirandolo con un matterello. Usa uno stampino per fare le forme e via via disponi ogni singolo biscotto su una piastra ricoperta con carta da forno. Cuoci in forno già caldo a 180° C per 10-12 minuti. Estrai la piastra e fai raffreddare. Decora con la penna e fai asciugare.

