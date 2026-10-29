Pancake fantasmini

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 29/10/2026 Aggiornato il 29/10/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Pancake fantasmini

Ingredienti

  • Un uovo
  • 150 g di yogurt greco
  • 150 g di farina 00
  • 75 ml di latte
  • un cucchiaio di zucchero
  • due cucchiai di olio di girasole
  • una bustina di lievito per dolci
  • 10 g di gocce di cioccolato
  • un cucchiaio di marmellata rossa, tipo fragole o lamponi.

Preparazione

  1. In una ciotola mescola, meglio se con una frusta, l’uovo, lo zucchero e un cucchiaio di olio, quando saranno ben amalgamati aggiungi lo yogurt e il latte.
  2. Unisci poi la farina e per ultima la bustina di lievito, usando sempre la frusta così da non far formare grumi.
  3. Ungi un padellino antiaderente con un po’ d’olio, versa un po’ di pastella nella padella con un cucchiaio o un sac à poche, modellandola fino a darle la forma di un fantasmino e cuoci fino a quando fa le bolle sulla superficie.
  4. Volta dall’altra parte, cuoci un minuto, togli dal fuoco e continua fino a finire l’impasto.
  5. Disponili in un piatto, mettendo due gocce di cioccolato per fare gli occhi e spargendo tutto intorno un po’ di marmellata rossa.
  6. Servine qualcuno al bimbo.
 
 
 

CONSIGLI

Con una penna al cioccolato puoi personalizzare i tuoi pancake disegnando dettagli spaventosi, come ragnatele, pipistrelli o piccoli mostri. Per renderli ancora più originali e bizzarri, si può aggiungere del colorante alimentare all’impasto, per esempio verde per creare dei pancake Frankenstein. Successo garantito! 

 

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