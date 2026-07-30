Panzanella leggera senza cipolla

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 30/07/2026 Aggiornato il 30/07/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Panzanella leggera senza cipolla

Ingredienti

  • una fetta di pane toscano (circa 80 g)
  • 100 g di pomodori
  • 50 g di tonno sgocciolato
  • qualche foglia di insalata
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva
  • qualche foglia di basilico.

Preparazione

  1. Ammolla il pane nell’acqua finché diventa morbido
  2. Lava i pomodori, elimina i semi e la buccia e taglia a pezzettini la polpa
  3. Sciacqua bene l’insalata e il basilico e spezzetta
  4. Sgocciola il tonno e tritalo con una forchetta
  5. Togli il pane dall’acqua, strizza bene e sbriciolalo direttamente in un piattino capiente
  6. Aggiungi quindi il pomodoro a pezzi, il tonno tritato e il basilico a fettine, condisci con l’olio e mescola bene
  7. Fai riposare per almeno mezz’ora prima di servire al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

Se il tuo bambino lo gradisce, puoi aggiungere la metà di un cetriolo sbucciato e tagliato a pezzi piccoli

 

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