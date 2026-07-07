Pastina con crema di peperoni

Età: da 12 mesi

Difficoltà: media

Gli Specialisti Rispondono

Le donne portatrici sane di talassemia in vista di una gravidanza dovrebbero assumere una quantità di acido folico maggiore rispetto a quella consigliata a tutte le altre. »

Gli Specialisti Rispondono

L’herpes labiale si trasmette attraverso l'esposizione diretta alle lesioni di una persona infetta. Un contatto fugace difficilmente espone al rischio di contagio. »

Gli Specialisti Rispondono

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile. »

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Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto. »