Pastina con crema di peperoni

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 07/07/2026 Aggiornato il 07/07/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Pastina con crema di peperoni

Ingredienti

  • Un peperone giallo
  • 50 g di pastina per l’infanzia
  • qualche pinolo
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva
  • un cucchiaino di formaggio stagionato tipo grana
  • qualche fogliolina di timo

Preparazione

  1. Lava il peperone e cuocilo intero al vapore per una mezz’ora, girandolo a metà cottura
  2. Quindi lascialo raffreddare e poi elimina il picciolo, la pellicina esterna (più difficile da digerire) ed eventuali semi interni
  3. Taglialo a pezzi
  4. Frulla il peperone con l’olio, un cucchiaio dell’acqua di cottura e i pinoli fino a formare una crema omogenea
  5. Nel frattempo cuoci la pastina, scolala e falla saltare in padella con la crema di peperone per un minuto
  6. Servi nel piatto con il timo spezzettato e il formaggio stagionato
 
 
 

CONSIGLI

Per un primo piatto completo, puoi aggiungere alla pastina un cucchiaio di ricotta vaccina, oppure del tonno ben sgocciolato e sminuzzato. 

 

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