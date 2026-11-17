CONSIGLI

Puoi cuocere i bastoncini di patata dolce nella friggitrice ad aria a 190°C per circa 12-15 minuti. Per accompagnarli, prepara una salsa veloce e cremosa mescolando dello yogurt greco con un goccio d’olio, succo di limone e un trito di erbette (erba cipollina, prezzemolo e timo).