Pizzette mummia di Halloween

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 23/10/2026 Aggiornato il 23/10/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: bassa

Pizzette mummia di Halloween

Ingredienti

  • 4 fette di pancarrè
  • 4 olive nere denocciolate
  • 300 ml di passata di pomodoro
  • 4 fette di formaggio tipo emmental
  • sale

Preparazione

  1. Prepara il sugo: in una pentola scalda l’olio extravergine d’oliva, aggiungi la passata di pomodoro e un pizzico di sale e cuoci a fuoco basso per 30 minuti circa, controllando che non attacchi.
  2. Spegni e fai raffreddare.
  3. Nel frattempo, tosta le fette di pancarrè con un tostapane.
  4. Taglia in due ogni singola oliva e le fette di formaggio a strisce di un centimetro circa.
  5. Spalma il pane con il sugo di pomodoro, disponi sopra le strisce a mo’ di mummia, aggiungi gli “occhi” fatti con le olive e servi.
 
 
 

CONSIGLI 

Oltre alle mummie, si possono creare altre forme spaventose con il formaggio, come fantasmini o ragnatele. Se invece volete preparare una pizzetta senza formaggio, potete decorarla creando un ragnetto d’oliva: basta tagliare un’oliva nera a metà, appoggiare la prima metà sulla pizzetta con il lato piatto verso il basso per fare il corpo e tagliare le zampine del ragno usando la seconda metà. Le pizzette si possono conservare fino a 2 giorni a temperatura ambiente in un contenitore ermetico. 

 

 

 

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