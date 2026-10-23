Ingredienti
- 4 fette di pancarrè
- 4 olive nere denocciolate
- 300 ml di passata di pomodoro
- 4 fette di formaggio tipo emmental
- sale
Preparazione
- Prepara il sugo: in una pentola scalda l’olio extravergine d’oliva, aggiungi la passata di pomodoro e un pizzico di sale e cuoci a fuoco basso per 30 minuti circa, controllando che non attacchi.
- Spegni e fai raffreddare.
- Nel frattempo, tosta le fette di pancarrè con un tostapane.
- Taglia in due ogni singola oliva e le fette di formaggio a strisce di un centimetro circa.
- Spalma il pane con il sugo di pomodoro, disponi sopra le strisce a mo’ di mummia, aggiungi gli “occhi” fatti con le olive e servi.