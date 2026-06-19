Polpettone freddo tonno e patate senza uova

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 19/06/2026 Aggiornato il 19/06/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: Facile

polpettone freddo

Ingredienti

  • 250 g di patate
  • 60 g di tonno fresco
  • 3 cucchiaini di olio d’oliva

Preparazione

  1. Lessa le patate con la buccia, quindi pelale e passale con lo schiacciapatate. Fai raffreddare.
  2. Lessa il tonno, tritalo e uniscilo alle patate, poi aggiungi l’olio.
  3. Amalgama bene con le mani e forma il polpettone.
  4. Avvolgilo con la carta d’alluminio e riponilo in frigorifero per almeno due ore prima di darlo al piccolo.

 

 
 
 

CONSIGLI

Per rendere più gustoso il tuo polpettone tonno e patate puoi guarnirlo con due fettine di limone e condirlo con la maionese senza uova fatta in casa. Per prepararla frulla insieme 100 ml di olio di semi, 50 ml di latte, un cucchiaio di succo di limone e un pizzico di sale.

 

 

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