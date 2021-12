Renne di pancarrè

Ingredienti per due renne

due fette di pancarré integrale, 50 g di ricotta vaccina, 50 g di prosciutto cotto, una fettina di mozzarella, olive denocciolate, un pomodorino.

Preparazione

Prepara la mousse di prosciutto cotto, frullandolo con la ricotta; fai riposare in frigorifero per mezz’ora. Nel frattempo, taglia con un coltello i bordi del pancarré e tienili da parte. Predisponi due piattini: dividi a metà le due fette di pane, sovrapponile e tagliale in modo da creare una forma circolare. Spalma la superficie di due dischi con la mousse di ricotta e prosciutto e copri con gli altri due dischi. Crea gli occhi tagliando la fettina di mozzarella a rondelle, mettici sopra una rondella di oliva e fai un traforo a stella. Taglia a metà il pomodorino e usalo come naso, aggiungi una “falce” di oliva come bocca. Crea le corna delle renne con i bordi del pane da toast tenuti da parte. Servi una renna al bimbo.