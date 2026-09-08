Sformatini di zucca e ricotta

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 08/09/2026 Aggiornato il 08/09/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Sformatini di zucca e ricotta

Ingredienti per 6

  • 400 g di polpa di zucca
  • 120 g di ricotta fresca
  • 1 uovo grande (o 2 piccoli)
  • 2 cucchiai di formaggio Grana grattugiato.

Preparazione

  1. Controlla che nella polpa di zucca non ci siano semi o filamenti. Cuocila al vapore per 20 minuti finché non risulta morbida, poi lasciala scolare in un colino (o schiacciala leggermente con una forchetta) per eliminare l’acqua in eccesso
  2. Nel bicchiere del mixer unisci la zucca intiepidita e ben scolata, l’uovo, la ricotta e il formaggio Grana grattugiato. Aziona per circa un minuto finché non ottieni una crema omogenea e priva di grumi
  3. Spennella 6 pirottini o stampini da muffin con un filo d’olio EVO (oppure usa pirottini in silicone) e versa il composto distribuendolo equamente
  4. Cuoci in forno statico già caldo a 180 °C per 30-35 minuti, finché la superficie non risulterà soda al tatto e leggermente dorata
  5. Fai intiepidire completamente prima di sformare.
  6. Servine uno al bimbo dopo aver verificato le temperature interne.
 
 
 

CONSIGLI UTILI

Essendo una ricetta molto leggera, si può abbinare ad altri ingredienti per trasformarlo in un piatto completo. Puoi accompagnarlo a una fonte di carboidrati complessi (es. crostini di pane integrale, patate al vapore o una porzione di riso) e un filo d’olio EVO a crudo.

 

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