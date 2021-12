Sorpresa ai frutti di bosco

Ingredienti

biscotti da svezzamento, frutti di bosco, 250 ml di latte, 20 g di amido di mais, 20 g di zucchero, zucchero a velo q. b.

Preparazione

Metti in una ciotola l’amido e lo zucchero, mescolali bene e poi aggiungi lentamente il latte, continuando a rimescolare per

evitare che si formino grumi. Porta quindi a ebollizione, fai cuocere per un minuto, spegni la fiamma e versa subito il composto in due stampini individuali da budino in silicone. Fai raffreddare in frigorifero per almeno tre ore. Capovolgi i budini in due piattini, togli gli stampi, metti tutto intorno i biscotti e chiudi con un nastrino ben pulito. Disponi sopra i budini i frutti di bosco lavati e asciugati e spolvera lo zucchero a velo. Servi al piccolo un budino.