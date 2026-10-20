Ingredienti
- 1 foglio di pasta brisè pronta
- 550 g di polpa di zucca
- 170 g di zucchero di canna
- 2 uova, 140 ml di panna da montare fresca
- un cucchiaino di cannella
- un cucchiaino di zenzero
- un pizzico di sale
Preparazione
- Taglia la polpa di zucca a dadini e cuocila a vapore per 20 minuti o al forno per 25 minuti.
- Quindi frullala e lascia riposare.
- Nel frattempo, stendi la pasta brisè in una teglia da torta ricoperta con carta da forno e bucherella la superficie.
- Metti in frigorifero.
- In una padella antiaderente unisci lo zucchero, la cannella, lo zenzero, il pizzico di sale e la panna non montata e fai scaldare, facendo attenzione a non portare il tutto all’ebollizione.
- In una ciotola, sbatti le due uova, quindi unisci mescolando bene prima il composto di panna intiepidito e poi la zucca.
- Amalgama il tutto.
- Tira fuori dal frigorifero la teglia con la pasta brisè, riempi con il ripieno liquido e cuoci in forno caldo a 180° C per 40 minuti.
- Sforna e fai raffreddare. Puoi servirla con panna leggermente montata.