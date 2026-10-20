Torta di zucca all’americana (pumpkin pie)

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 20/10/2026 Aggiornato il 20/10/2026

Età: da 12 mesi
Difficoltà: media

Torta di zucca all’americana (pumpkin pie)

Ingredienti

  • 1 foglio di pasta brisè pronta
  • 550 g di polpa di zucca
  • 170 g di zucchero di canna
  • 2 uova, 140 ml di panna da montare fresca
  • un cucchiaino di cannella
  • un cucchiaino di zenzero
  • un pizzico di sale

Preparazione

  1. Taglia la polpa di zucca a dadini e cuocila a vapore per 20 minuti o al forno per 25 minuti.
  2. Quindi frullala e lascia riposare.
  3. Nel frattempo, stendi la pasta brisè in una teglia da torta ricoperta con carta da forno e bucherella la superficie.
  4. Metti in frigorifero.
  5. In una padella antiaderente unisci lo zucchero, la cannella, lo zenzero, il pizzico di sale e la panna non montata e fai scaldare, facendo attenzione a non portare il tutto all’ebollizione.
  6. In una ciotola, sbatti le due uova, quindi unisci mescolando bene prima il composto di panna intiepidito e poi la zucca.
  7. Amalgama il tutto.
  8. Tira fuori dal frigorifero la teglia con la pasta brisè, riempi con il ripieno liquido e cuoci in forno caldo a 180° C per 40 minuti.
  9. Sforna e fai raffreddare. Puoi servirla con panna leggermente montata. 
 
 
 

CONSIGLI

La pumpkin pie si conserva in frigorifero per 2 o 3 giorni, coperta con pellicola trasparente o dentro un contenitore ermetico. 

 

Crostata di Halloween

Omini di pan di zenzero

Omini di Pan di Zenzero Omini di Pan di Zenzero

Torta coniglietto

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Ciuccio: che fare se il bimbo non lo vuole più, ma senza urla e fatica ad addormentarsi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Se il ciuccio viene rifiutato, può essere sostituito da un altro oggetto consolatorio, come un pezzo di stoffa impregnato dall'odore della mamma.  »

Macchie in viso lasciate dall’herpes zoster: si può fare qualcosa?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floria Bertolini

I segni che l'infezione da herpes zoster (responsabile della varicella) possono essere così marcati da risultare non completamente eliminabili con i mezzi di cui, almeno per ora, si dispone in ambito medico.   »

Test di gravidanza positivo: che fare subito dopo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La prima cosa da fare quando si scopre la gravidanza è fissare un appuntamento con il ginecologo per la prima visita e la prima ecografia.   »

Regressioni varie all’inizio della scuola materna: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo.   »

Cortisonico in spray prescritto in gravidanza per una forte rinite: può essere pericoloso?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il mometasone assunto sotto forma di spray nasale entra in circolo in quantità davvero minime, quindi è senz'altro opportuno impiegarlo quando il medico ritiene strettamente necessario prescriverlo.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 