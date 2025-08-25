Tortino di riso e zucchine al forno

Età: da 12 mesi
Difficoltà: Media

Tortino di riso e zucchine

Ingredienti

  • 300 g di riso tipo Carnaroli
  • 300 g di zucchine
  • 1 cucchiaio di pangrattato
  • 1 bicchiere di latte
  • 1 uovo
  • 1 pizzico di pepe e uno di sale

Preparazione

  1. Lava bene le zucchine, spuntale e tagliale a piccoli pezzetti
  2. In una ciotola capiente, mescolale a freddo con il riso, l’uovo, un pizzico di sale e di pepe
  3. Versa il tutto in una teglia ricoperta con carta da forno, aggiungi il bicchiere di latte e cospargi con il pangrattato 
  4. Cuoci in forno già caldo a 180° C per 30 minuti
  5. Fai intiepidire e servi

 

 
 
 

CONSIGLI

Puoi sostituire le zucchine con un’altra verdura, a seconda dei gusti del tuo bambino. Se poi vuoi rendere il tortino più interessante e accattivante, al posto della teglia da forno classica puoi utilizzare uno stampo per dolci che abbia una forma insolita, ad esempio quella di una stella o un cuore.  

