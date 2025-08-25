Tortino di riso e zucchine al forno

Età: da 12 mesi

Difficoltà: Media

Puoi sostituire le zucchine con un’altra verdura, a seconda dei gusti del tuo bambino. Se poi vuoi rendere il tortino più interessante e accattivante, al posto della teglia da forno classica puoi utilizzare uno stampo per dolci che abbia una forma insolita, ad esempio quella di una stella o un cuore.

