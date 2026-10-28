Uova-ragnetto di Halloween

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 28/10/2026 Aggiornato il 28/10/2026

Età: da 18 mesi
Difficoltà: facile

Uova-ragnetto di Halloween

Ingredienti

  • 4 uova
  • 40 g di maionese
  • olive nere denocciolate
  • succo di un limone
  • un pizzico di sale.

Preparazione

  1. Fai bollire le uova in acqua salata per 8 minuti, sgusciale e tagliale a metà per il lungo.
  2. Con delicatezza privale del tuorlo, che andrà messo a parte in un recipiente.
  3. Unisci ai tuorli la maionese con qualche goccia di succo di limone e mescola fino a ottenere un composto uniforme.
  4. Con l’aiuto di un cucchiaio, distribuisci il composto al centro di ogni mezzo uovo.
  5. Taglia a metà 4 olive, disponendo ciascuna sulla sommità dei ripieni a formare il “corpo” del ragno.
  6. Taglia altre olive a striscioline per fare le “zampette” che andranno sistemate tutte intorno.
  7. Servi al bimbo una o due uova-ragnetto.
 
 
 

CONSIGLI

Questa ricetta, perfetta da preparare come antipasto per la cena di Halloween, può essere personalizzata in molti modi. Per esempio, si può aggiungere un pizzico di paprika dolce per dare un tocco di colore al composto di tuorli e maionese, oppure si può aggiungere del tonno sott’olio ben sgocciolato alla farcitura. 

 

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