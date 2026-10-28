Ingredienti
- 4 uova
- 40 g di maionese
- olive nere denocciolate
- succo di un limone
- un pizzico di sale.
Preparazione
- Fai bollire le uova in acqua salata per 8 minuti, sgusciale e tagliale a metà per il lungo.
- Con delicatezza privale del tuorlo, che andrà messo a parte in un recipiente.
- Unisci ai tuorli la maionese con qualche goccia di succo di limone e mescola fino a ottenere un composto uniforme.
- Con l’aiuto di un cucchiaio, distribuisci il composto al centro di ogni mezzo uovo.
- Taglia a metà 4 olive, disponendo ciascuna sulla sommità dei ripieni a formare il “corpo” del ragno.
- Taglia altre olive a striscioline per fare le “zampette” che andranno sistemate tutte intorno.
- Servi al bimbo una o due uova-ragnetto.