Pappa lattea alla mela

Ingredienti

150 ml di latte di tipo 1 o 2 a seconda dell’età, 2 cucchiai di crema di riso, una mela.

Preparazione

Fai scaldare il latte in un pentolino e poi fai intiepidire. Lava bene, sbuccia, toglio il torsolo interno e grattugia la mela. In un piattino amalgama prima con poco latte la crema di riso istantanea, poi unisci tutto il latte e mescola bene in modo da non far formare i grumi. Aggiungi quindi la purea di mela e continua a mescolare. Servi al bimbo decidendo la densità in base al gusto del piccolo: per rendere la pappa più fluida occerrerà aggiungere più latte, per averla invece più densa servirà più crema di riso.

