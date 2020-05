Pappa con patate dolci

Ingredienti

due patate dolci, un cucchiaio di ricotta, un cucchiaino di formaggio grana grattugiato, un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

Lava bene le due patate americane dolci, pelale e tagliale a dadini di circa un centimetro. Cuocile in un litro di acqua per 15 minuti, finché sono molto morbide. Preleva con un mestolo forato i dadini di patate, passali con il passaverdure e versa in un piattino. Aggiungi i due formaggi e amalgama bene. Se la pappa risultasse troppo densa, aggiungi un po’ dell’acqua di cottura delle patate fino ad arrivare alla consistenza desiderata. Per ultimo condisci con l’olio e servi al bimbo.

