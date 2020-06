Pappa di zucchine e taleggio

Ingredienti

Una zucchina piccola, 20 g di taleggio, 15 g di semolino istantaneo per bambini, un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, qualche pisello lessato, una foglia di menta.

Preparazione

Lava la zucchina, spuntala e tagliala a rondelle. Lessala per 10 minuti in 200 ml di acqua e frullala con un frullatore specifico per l’infanzia che non inglobi aria. In un tegamino fai sciogliere il semolino in 100 ml di acqua e uniscilo alla crema di zucchine. Fai cuocere per altri 5 minuti, in modo da amalgamare bene la pappa. Versa in una scodella, unisci il taleggio tagliato a pezzettini e l’olio, mescola per far sciogliere il formaggio. Guarnisci con la foglia di menta e qualche pisello e servi al bimbo.

