Polpette di ricotta e spinaci senza uova

Età: da 7 mesi

Difficoltà: Bassa

Al posto di cuocerle in forno si possono cuocere anche in friggitrice ad aria ( a 170° per 10/15 minuti) o in padella. Invece degli spinaci si possono usare le verdure di stagione o quelle che si preferisce come ad esempio zucchine, peperoni, carote, che vanno comunque sempre prima lessate, scolate e sminuzzate, per procedere poi con i vari step della ricetta.

Gli anticorpi IgG positivi segnalano che in passato ci si è ammalate di toxoplasmosi (quindi si è immunizzate), mentre gli anticorpi IgM positivi indicano che tale infezione è in corso (o comunque è stata sviluppata di recente). Se entrambi i tipi risultano negativi vuol dire che non si è immuni. »

Il cuoricino dell'embrione può battere lentamente senza che questo sia per forza un brutto segno. Comunque sia, per sapere se la gravidanza evolverà si deve attendere il trascorrere dei giorni. »

In caso di perdite ematiche che si protraggono per settimane, a giudizio del ginecologo curante può essere opportuno anche effettuare un tampone vaginale per escludere la presenza di microbi. Inoltre, può servire un'integrazione di magnesio, mentre non occorre stare a riposo assoluto. »