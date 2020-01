Puntine in brodo vegetale

Ingredienti

20 g di pastina per bambini piccoli tipo puntine, 200 ml di brodo vegetale, un cucchiaino di formaggio grana grattugiato, un cucchiaino di olio extravergine d’oliva.

Preparazione

In una piccola pentola porta a bollore il brodo vegetale senza sale, butta la pastina e cuoci per il tempo indicato sulla confezione, mescolando spesso. Versa il tutto, pastina e brodo, in una fondina, unisci l’olio e il formaggio grana grattugiato e mescola bene. Fai leggermente intiepidire e servi al bimbo.

