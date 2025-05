Età: da 6 mesi

Difficoltà: Facile

Semolino in succo di mela

Se il semolino dolce piace al bimbo ma la mela non è di suo gradimento, meglio provare con altra frutta succosa e di stagione, come ad esempio la pera o l’albicocca.

