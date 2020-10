Vellutata di zucca di Halloween

Ingredienti

800 g di polpa di zucca, 250 g di carote, mezza cipolla, 500 g di brodo vegetale, 30 g di olio extravergine d’oliva, un rametto di rosmarino, semi di zucca.

Preparazione

Lava le verdure, pela le carote e tagliale a rondelle, fai a pezzettini la polpa di zucca. In una pentola, fai rosolare per un minuto la cipolla tritata con due cucchiai di olio, poi aggiungi le carote. Fai insaporire per un minuto a fiamma alta, poi unisci un mestolo di brodo caldo e il rosmarino, abbassa il fuoco, copri con un coperchio e fai cuocere per altri 7-8 minuti. Aggiungi la zucca, mescola, copri con il coperchio e lascia cuocere per altri 15 minuti a fuoco basso. Se asciuga troppo, aggiungi qualche cucchiaio di brodo. Elimina il rametto di rosmarino e frulla il tutto con un frullatore che non inglobi aria. Condisci con l’ultimo cucchiaio di olio e decora con i semi di zucca.

