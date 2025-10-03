Vellutata di zucca per Halloween

Ingredienti
- 800 g di polpa di zucca
- 250 g di carote
- mezza cipolla
- 500 g di brodo vegetale
- 30 g di olio extravergine d’oliva
- un rametto di rosmarino
Preparazione
- Lava le verdure, pela le carote e tagliale a rondelle, fai a pezzettini la polpa di zucca
- In una pentola, fai rosolare per un minuto la cipolla tritata con due cucchiai di olio, poi aggiungi le carote
- Fai insaporire per un minuto a fiamma alta, poi unisci un mestolo di brodo caldo e il rosmarino, abbassa il fuoco, copri con un coperchio e fai cuocere per altri 7-8 minuti
- Aggiungi la zucca, mescola, copri con il coperchio e lascia cuocere per altri 15 minuti a fuoco basso
- Se asciuga troppo, aggiungi qualche cucchiaio di brodo
- Elimina il rametto di rosmarino e frulla il tutto con un frullatore che non inglobi aria
- Condisci con l’ultimo cucchiaio di olio.