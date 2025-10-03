Vellutata di zucca per Halloween

Pubblicato il 03/10/2025 Aggiornato il 03/10/2025

Età: da 6 mesi
Difficoltà: media

Vellutata di zucca per Halloween

Ingredienti

  • 800 g di polpa di zucca
  • 250 g di carote
  • mezza cipolla
  • 500 g di brodo vegetale
  • 30 g di olio extravergine d’oliva
  • un rametto di rosmarino

Pumpkin soup on the table. Vegan food. Halloween.

Preparazione

  1. Lava le verdure, pela le carote e tagliale a rondelle, fai a pezzettini la polpa di zucca
  2. In una pentola, fai rosolare per un minuto la cipolla tritata con due cucchiai di olio, poi aggiungi le carote
  3. Fai insaporire per un minuto a fiamma alta, poi unisci un mestolo di brodo caldo e il rosmarino, abbassa il fuoco, copri con un coperchio e fai cuocere per altri 7-8 minuti
  4. Aggiungi la zucca, mescola, copri con il coperchio e lascia cuocere per altri 15 minuti a fuoco basso
  5. Se asciuga troppo, aggiungi qualche cucchiaio di brodo
  6. Elimina il rametto di rosmarino e frulla il tutto con un frullatore che non inglobi aria
  7. Condisci con l’ultimo cucchiaio di olio.

 

 
 
 

CONSIGLI

Questo piatto con la zucca come alimento principale è perfetto per la stagione autunnale, perché capace di ‘scaldare’ o ‘salvare’ tante cene in questo periodo. Il suo alimento principale, però, non può che essere associato alla Festa di Halloween. Perché, quindi, non servire la zuppa al bambino durante una serata a tema?

 

