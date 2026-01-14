Anellini gustosi

Pubblicato il 14/01/2026 Aggiornato il 14/01/2026

Età: da 8 mesi
Difficoltà: Facile

Anellini gustosi

Ingredienti

  • 20 g di pastina tipo anellini
  • un omogeneizzato di prosciutto
  • una carota
  • una zucchina
  • un pezzetto di sedano
  • un cucchiaino di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Lava tutte le verdure.
  2. Spunta la zucchina e la carota e raschia quest’ultima
  3. Riduci tutto a pezzetti e fai cuocere in una pentola con un po’ acqua per circa 20 minuti
  4. Filtra il brodo e riduci a purea gli ortaggi con il passaverdura
  5. Cuoci nel brodo di verdura gli anellini per il tempo indicato sulla confezione
  6. Versa un po’ di brodo di cottura in un piatto, aggiungi 2-3 cucchiai di verdura passata e l’omogeneizzato di prosciutto
  7. Scola gli anellini nel piatto, aggiungi l’olio extravergine d’oliva, mescola bene e servi al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

Al posto degli anellini si possono usare altri tipi di pasta di piccolo formato, che possa invogliare il piccolo ad assaporare questo primo piatto gustoso.

 

