Insalata di riso vegetariana con carote e fagiolini

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 17/08/2026 Aggiornato il 17/08/2026

Età: da 8 mesi
Difficoltà: bassa

Insalata di riso vegetariana con carote e fagiolini

Ingredienti

  • 50 g di riso
  • 30 g di fagiolini
  • una piccola carota
  • 20 g di formaggio stagionato tipo grana a scaglie sottili
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Cuoci il riso (a questa età non deve essere cotto al dente ma procedi con la cottura)
  2. Scolalo e passalo sotto l’acqua corrente.
  3. Nel frattempo, spunta la carota già pelata e i fagiolini
  4. Tagliali a pezzi e cuocili al vapore per una decina di minuti, finché risultano morbidi.
  5. Fai intiepidire
  6. In un piattino amalgama il riso con le verdure, poi unisci le scaglie di formaggio stagionato tipo grana.
  7. Condisci con l’olio e servi al bimbo

 

 
 
 

CONSIGLI

Si può rendere l’insalata di riso ancora più gustosa aggiungendo verdure di stagione, a seconda anche dei gusti dei bambini. Per quelli più grandi, e quindi a partire dai 12 mesi, si può rendere l’insalata di riso più ricca aggiungendo il tonno anzichè il grana a scaglie sottili. 

 

 

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