Insalata di riso vegetariana con carote e fagiolini

Età: da 8 mesi

Difficoltà: bassa

Polpette di carne e riso

Mini burger di vitello e carote

Si può rendere l’insalata di riso ancora più gustosa aggiungendo verdure di stagione, a seconda anche dei gusti dei bambini. Per quelli più grandi, e quindi a partire dai 12 mesi, si può rendere l’insalata di riso più ricca aggiungendo il tonno anzichè il grana a scaglie sottili.

Gli Specialisti Rispondono

Può capitare che nel periodo di vacanza ci siano regressioni rispetto al controllo notturno della vescica, ma in genere tutto si risolve con il ritorno alla normale routine quotidiana. »

Gli Specialisti Rispondono

Il massaggiatore elettrico è controindicato in gravidanza, perché può causare problemi anche importanti. Tuttavia, un uso occasionale per brevissimo tempo non dovrebbe provocare conseguenze. »

Gli Specialisti Rispondono

Durante la gravidanza, l'altitudine ideale per chi sceglie una vacanza in montagna è intorno ai 1000 metri e non superiore ai 1500. »

Gli Specialisti Rispondono

Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza. »

Gli Specialisti Rispondono

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali). »

Gli Specialisti Rispondono

Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »