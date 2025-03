Mini burger di vitello e carote

Età: da 8 mesi

Difficoltà: media

A questi mini burger si può anche dare una forma tonda e servirli in versione ‘classica’ con il sugo, ovvero come una vera e propria polpetta. In alternativa la ricetta si può fare in versione vegetale, sostituendo semplicemente la carne con delle lenticchie decorticate e compattare con uovo.

