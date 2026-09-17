Pappa quinoa, ceci e zucchine

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 17/09/2026 Aggiornato il 17/09/2026

Età: da 8 mesi
Difficoltà: media

Pappa quinoa, ceci e zucchine

Ingredienti

  • 30 g di quinoa
  • 20 g di ceci
  • mezza zucchina
  • un cucchiaino di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Metti a bagno i ceci in acqua fredda dalla notte precedente.
  2. Sciacqua, fai bollire in abbondante acqua per una mezz’ora, scola e tieni da parte i ceci.
  3. Lava, spunta e taglia a rondelle la mezza zucchina.
  4. In una pentola con 600 ml di acqua bollente, versa la quinoa, le rondelle di zucchina e i ceci già parzialmente cotti.
  5. Fai cuocere per 20 minuti circa, finché risultano tutti teneri, quindi scola e frulla la pappa per dare una consistenza omogenea.
  6. Per ultimo, condisci con l’olio e servi al bimbo.
 
 
 

CONSIGLI

Si può sostituire la zucchina con altre verdure, per esempio le carote o gli spinaci.  Se il bambino lo gradisce, puoi aggiungere un cucchiaino di formaggio stagionato tipo grana padano, ricco di calcio ed utile alla crescita delle ossa. 

 

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