Pasta con i fagiolini

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 12/06/2026 Aggiornato il 12/06/2026

Età: Da 10 mesi
Difficoltà: Media

Pasta con i fagiolini

Ingredienti

  • 100 g di fagiolini freschi,
  • 40 g di pasta tipo ruote o pastina per l’infanzia
  • qualche foglia di basilico fresco
  • un cucchiaio di formaggio grattugiato
  • un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva

Preparazione

  1. Lava e spunta i fagiolini
  2. Lessali al vapore per 15 minuti circa, in modo che risultino teneri
  3. Nel frattempo, amalgama in un piatto fondo le foglie di basilico lavate e spezzettate, il formaggio e l’olio
  4. Taglia a pezzettini i fagiolini e aggiungili all’intingolo preparato
  5. Mescola bene e lascia insaporire per almeno un’ora
  6. Fai poi lessare la pasta secondo i tempi consigliati per il formato
  7. Versa infine nella ciotola con il condimento, mescola e servi
 
 
 

In breve

Se lo gradisce il bambino, si può sostituire il formaggio grattuggiato con un cucchiaino di ricotta. Renderà la pasta cremosissima.

 

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