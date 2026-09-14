Ingredienti
- 1 filetto di platessa
- 2 carote
- 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
- qualche foglia di basilico
Preparazione
- Lava, pela e dividi in grossi pezzi le carote.
- Tuffale in acqua bollente e lessale per una ventina di minuti, finché diventano morbide toccandole con una forchetta.
- Scola e frullale con un frullatore che non inglobi aria.
- Nel frattempo, sciacqua e asciuga il filetto di platessa e cuocilo al vapore per 4 minuti.
- In un piattino trita il pesce con una forchetta, aggiungi la purea di carote, condisci con l’olio e mescola bene per far amalgamare tutti gli ingredienti.
- Trita, se vuoi, le foglioline di basilico lavate e mescolale nel piatto
- Servi al bimbo.