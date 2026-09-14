Platessa dolce al vapore con carote

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 14/09/2026 Aggiornato il 14/09/2026

Età: da 8 mesi
Difficoltà: bassa

Platessa dolce al vapore con carote

Ingredienti

  • 1 filetto di platessa
  • 2 carote
  • 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
  • qualche foglia di basilico

Preparazione

  1. Lava, pela e dividi in grossi pezzi le carote.
  2. Tuffale in acqua bollente e lessale per una ventina di minuti, finché diventano morbide toccandole con una forchetta.
  3. Scola e frullale con un frullatore che non inglobi aria.
  4. Nel frattempo, sciacqua e asciuga il filetto di platessa e cuocilo al vapore per 4 minuti.
  5. In un piattino trita il pesce con una forchetta, aggiungi la purea di carote, condisci con l’olio e mescola bene per far amalgamare tutti gli ingredienti.
  6. Trita, se vuoi, le foglioline di basilico lavate e mescolale nel piatto
  7. Servi al bimbo.

 

 
 
 

CONSIGLI

Anche se il filetto è venduto come sfilettato, passa sempre le dita sul pesce tritato per verificare che non ci siano spine residue. Per un’alternativa più completa puoi sostituire le carote con patate e zucchine per offrire una consistenza più cremosa e un profilo nutrizionale ricco di potassio e fibre delicate.

 

Sogliola al vapore Sogliola al vapore

Mousse di pesce e verdure Mousse di pesce e verdure

Trota con piselli Trota con piselli

pappa al pollo svezzamento Pappa gustosa al pollo

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Camera gestazionale molto piccola rispetto all’atteso: perché?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

A volte la gravidanza risulta più indietro rispetto all'atteso perché l'ovulazione si è verificata più avanti rispetto alla data presunta.  »

Inizio della pubertà in una bambina di 9 anni: ci sarà ancora un aumento di statura?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

Un inizio della pubertà a 9 anni è del tutto normale e non preclude la possibilità che la statura continui ad aumentare negli anni successivi.   »

Si possono avere gemelli a 42 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisabetta Colonese

Con l'avanzare dell'età materna aumentano le probabilità che una gravidanza sia gemellare e che i gemelli siano dizigoti, ossia si assomiglino come due normali fratelli, a differenza dei gemelli omozigoti che sono identici.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 