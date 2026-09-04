Polpette di melanzane senza uova

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 04/09/2026 Aggiornato il 04/09/2026

Età: da 10 mesi
Difficoltà: media

Polpette di melanzane senza uova

Ingredienti

  • 1 melanzana
  • 1 cucchiaio di formaggio stagionato tipo grana
  • 1 cucchiaio di pane grattugiato
  • 1 ciuffo di prezzemolo
  • 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Lava bene la melanzana sotto l’acqua corrente.
  2. Dividi la melanzana in due per il senso della lunghezza, mettila su una teglia ricoperta con carta da forno e cuoci a 200°C per 30 minuti, o comunque fino a quando la buccia si sarà raggrinzita e la polpa sarà divenuta morbida.
  3. Prendi la polpa con un cucchiaio e mettila in un mixer con mezzo cucchiaio di pane grattugiato, il formaggio e le foglioline di prezzemolo ben lavate.
  4. Frulla bene e metti il composto a riposo in frigorifero per qualche ora.
  5. Riprendi il composto e dai forma alle polpettine con le mani, quindi passale nel pane grattugiato avanzato. Disponi le polpette, man mano che sono pronte, su una teglia ricoperta di carta forno.
  6. Irrora con l’olio e cuoci in forno già caldo a 250°C per circa 30 minuti, o finché le polpette saranno ben dorate.
  7. Servi le polpette di melanzane calde o tiepide. 
 
 
 

CONSIGLI

Affinché le polpette mantengano una consistenza fragrante, si consiglia di consumarle appena sfornate e di evitare di congelarle. Si possono accompagnare con verdure di stagione o hummus. 

 

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