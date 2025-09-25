Risotto gustoso alla zucca

Ingredienti
- 40 g di riso per l’infanzia
- 20 g di zucca
- 1 spicchio di scalogno
- 1cucchiaio di formaggio grattugiato tipo grana
- 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva
Preparazione
- Lava bene la zucca e togli la scorza
- Monda lo scalogno
- Taglia entrambi in piccoli pezzi e falli lessare in acqua bollente per circa 20 minuti fino a quando saranno morbidi, quindi scolali
- Fai lessare il riso per l’infanzia per 7-8 minuti e versalo in una ciotola capiente
- Aggiungi la zucca, lo scalogno, il formaggio grattugiato tipo grana e l’olio extravergine d’oliva, amalgama bene e servi al piccolo.