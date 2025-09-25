Risotto gustoso alla zucca

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 25/09/2025 Aggiornato il 25/09/2025

Età: da 8 mesi
Difficoltà: Difficile

Risotto gustoso alla zucca

Ingredienti

  • 40 g di riso per l’infanzia
  • 20 g di zucca
  • 1 spicchio di scalogno
  • 1cucchiaio di formaggio grattugiato tipo grana
  • 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Lava bene la zucca e togli la scorza
  2. Monda lo scalogno
  3. Taglia entrambi in piccoli pezzi e falli lessare in acqua bollente per circa 20 minuti fino a quando saranno morbidi, quindi scolali
  4. Fai lessare il riso per l’infanzia per 7-8 minuti e versalo in una ciotola capiente
  5. Aggiungi la zucca, lo scalogno, il formaggio grattugiato tipo grana e l’olio extravergine d’oliva, amalgama bene e servi al piccolo.
 
 

CONSIGLI 

Per rendere il risotto alla zucca più cremoso, puoi sostituire il formaggio grattugiato con della robiola. Il formaggio si presta anche per creare sul piatto originali decorazioni: puoi utilizzare delle fette sottili o della mozzarella per pizza per realizzare forme di foglioline oppure, in vista di Halloween, dei simpatici fantasmini da lasciar sciogliere sul risotto. 

 

 

