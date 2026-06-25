Sformato di orzotto e piselli al forno

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 25/06/2026 Aggiornato il 25/06/2026

Età: da 9 mesi. Difficoltà: bassa

Sformato di orzotto e piselli al forno

Ingredienti

  • 40 g di orzo perlato
  • 20 g di piselli freschi già sgranati
  • una piccola carota
  • 30 g di ricotta
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Lava, pela e trita la carota, quindi falla dorare nell’olio per qualche minuto
  2. Aggiungi i piselli già sgranati e l’orzo, versa 400 ml di acqua calda e cuoci per 20 minuti circa, mescolando spesso e aggiungendo eventualmente altra acqua se dovesse asciugare troppo
  3. Prima di spegnere, manteca con la ricotta così da rendere morbido e saporito l’orzo
  4. Versa in una formina da forno e cuoci a 200° C per 2-3 minuti
  5. Sforna, rovescia nel piatto, fai intiepidire e servi al bimbo
 
 
 

CONSIGLI

Puoi sostituire i piselli con una carota media in più tagliata a piccoli cubetti e bollita insieme all’orzo. Per rendere il piatto ancora più divertente per il bimbo, usa una formina a forma di stella o di fiore prima di passarlo in forno!

 

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