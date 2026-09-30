Ingredienti
- mezzo porro
- una patata piccola
- un pezzettino di sedano
- 200 ml di brodo vegetale
- un cucchiaino di olio extravergine d’oliva
Preparazione
- Pulisci il porro, lavalo e taglialo a rondelle sottili, tenendone da parte qualcuna per decorazione.
- Sciacqua e trita il pezzo di sedano.
- Lava e sbuccia la patata e grattugiala con una grattugia a fori larghi.
- Fai scaldare in una pentola l’olio e poi versaci le verdure, facendole soffriggere per qualche minuto.
- Unisci quindi il brodo vegetale, porta a ebollizione e cuoci per 15 minuti, mescolando ogni tanto.
- Passa con il passaverdure la minestra e rimettila sul fuoco per un minuto ancora per far amalgamare.
- Versa nel piattino, aggiungi qualche rondella di porro tenuta da parte e servi al bimbo tiepida.