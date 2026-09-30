Vellutata di porri e patate

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 30/09/2026 Aggiornato il 30/09/2026

Età: da 8 mesi
Difficoltà: bassa

Vellutata di porri e patate

Ingredienti

  • mezzo porro
  • una patata piccola
  • un pezzettino di sedano
  • 200 ml di brodo vegetale
  • un cucchiaino di olio extravergine d’oliva

Preparazione

  1. Pulisci il porro, lavalo e taglialo a rondelle sottili, tenendone da parte qualcuna per decorazione.
  2. Sciacqua e trita il pezzo di sedano.
  3. Lava e sbuccia la patata e grattugiala con una grattugia a fori larghi.
  4. Fai scaldare in una pentola l’olio e poi versaci le verdure, facendole soffriggere per qualche minuto.
  5. Unisci quindi il brodo vegetale, porta a ebollizione e cuoci per 15 minuti, mescolando ogni tanto.
  6. Passa con il passaverdure la minestra e rimettila sul fuoco per un minuto ancora per far amalgamare.
  7. Versa nel piattino, aggiungi qualche rondella di porro tenuta da parte e servi al bimbo tiepida.
 
 
 

CONSIGLI

Questa vellutata, ricca di fibre e vitamine A grazie al porro, può essere arricchita con una fonte proteica, come un cucchiaino di formaggio stagionato grattugiato a fine cottura. Il porro può essere sostituito da altre verdure, a seconda del gusto del piccolo, per esempio mezza zucchina oppure qualche foglia di spinacino. 

 

 

 

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