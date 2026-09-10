Età: da 8 mesi

Difficoltà: bassa

Per rendere il couscous ancora più ricco, puoi personalizzarlo a seconda dei gusti del bambino: dagli 8 mesi puoi aggiungere broccoli o piselli e ceci (sbucciati e schiacciati). Dai 10 mesi puoi introdurre anche i pomodorini o i peperoni (ben cotti e privi di buccia). Se desideri un piatto ancora più cremoso, puoi sostituire il grana con un altro formaggio morbido, come la ricotta.

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