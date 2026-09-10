Couscous di verdure veloce

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 10/09/2026 Aggiornato il 10/09/2026

Età: da 8 mesi
Difficoltà: bassa

Couscous di verdure veloce

Ingredienti

  • 30 g di couscous precotto
  • una piccola zucchina
  • una piccola carota
  • un cucchiaio di olio extravergine d’oliva
  • un cucchiaino di formaggio stagionato tipo grana
  • brodo vegetale

 

Preparazione

  1. Versa il couscous in una ciotola, coprilo a filo con il brodo vegetale bollente, copri e lascia riposare per circa 5 minuti finché il liquido non viene assorbito, poi sgranalo con una forchetta
  2. Nel frattempo, spunta la zucchina e sbuccia la carota; grattugiale e cuocile al vapore per una decina di minuti, finché risultano morbide
  3. In un piattino amalgama il couscous con le verdure
  4. Unisci il grana, condisci con l’olio extravergine e servi al bimbo 

 

Immagine di copertina generata da AI

 
 
 

CONSIGLI

Per rendere il couscous ancora più ricco, puoi personalizzarlo a seconda dei gusti del bambino: dagli 8 mesi puoi aggiungere broccoli o piselli e ceci (sbucciati e schiacciati). Dai 10 mesi puoi introdurre anche i pomodorini o i peperoni (ben cotti e privi di buccia). Se desideri un piatto ancora più cremoso, puoi sostituire il grana con un altro formaggio morbido, come la ricotta.

 

 

 

Autosvezzamento ricette Le ricette dell’autosvezzamento per introdurre i bambini ai cibi solidi

Crema di piselli Crema di piselli

Mini burger di vitello e carote

Filetto di nasello con le verdure Filetto di nasello con le verdure

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Controlla le curve di crescita per il tuo bambino

Ricette per lo svezzamento

Vaccini per bambini

Elenco frasi auguri nascita

Elenco frasi auguri battesimo

Le domande della settimana

Cefuroxima: si può assumere questo antibiotico in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le cefalosporine, categoria di antibiotici a cui appartiene anche il principio attivo cefuroxima, possono essere assunte, se necessario, sia in gravidanza sia in allattamento. Con particolare attenzione alla posologia.   »

Si possono avere gemelli a 42 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisabetta Colonese

Con l'avanzare dell'età materna aumentano le probabilità che una gravidanza sia gemellare e che i gemelli siano dizigoti, ossia si assomiglino come due normali fratelli, a differenza dei gemelli omozigoti che sono identici.   »

Risvegli frequenti in una bimba di nove mesi: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Giulia Zannoni consulente del sonno

Se il sonno notturno è caratterizzato da numerosi risvegli, a volte può aiutare a risolvere la situazione ridurre la durata dei sonnellini diurni.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 