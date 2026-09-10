A cura di “La Redazione”Pubblicato il 10/09/2026Aggiornato il 10/09/2026
Età: da 8 mesi
Difficoltà: bassa
Ingredienti
30 g di couscous precotto
una piccola zucchina
una piccola carota
un cucchiaio di olio extravergine d’oliva
un cucchiaino di formaggio stagionato tipo grana
brodo vegetale
Preparazione
Versa il couscous in una ciotola, coprilo a filo con il brodo vegetale bollente, copri e lascia riposare per circa 5 minuti finché il liquido non viene assorbito, poi sgranalo con una forchetta
Nel frattempo, spunta la zucchina e sbuccia la carota; grattugiale e cuocile al vapore per una decina di minuti, finché risultano morbide
In un piattino amalgama il couscous con le verdure
Unisci il grana, condisci con l’olio extravergine e servi al bimbo
Immagine di copertina generata da AI
CONSIGLI
Per rendere il couscous ancora più ricco, puoi personalizzarlo a seconda dei gusti del bambino: dagli 8 mesi puoi aggiungere broccoli o piselli e ceci (sbucciati e schiacciati). Dai 10 mesi puoi introdurre anche i pomodorini o i peperoni (ben cotti e privi di buccia). Se desideri un piatto ancora più cremoso, puoi sostituire il grana con un altro formaggio morbido, come la ricotta.
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