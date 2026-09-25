Lasagne baby

A cura di Chiara Decron Pubblicato il 25/09/2026 Aggiornato il 25/09/2026

Età: da 8 mesi
Difficoltà: media

Lasagne baby

Ingredienti

  • 4-5 sfoglie per lasagne
  • 200 g carne macinata (manzo o vitello)
  • 250 g ricotta
  • 200 g passata di pomodoro
  • ½ carota
  • ½ costa di sedano
  • 2 cucchiai di formaggio grattugiato tipo grana

Preparazione

  1. In un pentolino, fai stufare il trito di carota e sedano con poca acqua o brodo.
  2. Aggiungi la carne macinata e falla rosolare per qualche minuto.
  3. Unisci la passata di pomodoro, allunga con poco brodo e lascia cuocere a fuoco lento per circa 15-20 minuti.
  4. Sbollenta leggermente le sfoglie di lasagne per renderle morbide.
  5. Nel frattempo, mescola la ricotta con un po’ di latte fino ad ottenere una crema.
  6. Stendi un velo di crema di ricotta sul fondo di una piccola pirofila.
  7. Adagia la prima sfoglia, aggiungi un po’ di ragù e qualche cucchiaiata di ricotta.
  8. Ripeti i passaggi fino a esaurire gli ingredienti.
  9. Completa l’ultimo strato con la ricotta rimasta e una spolverata di formaggio grattugiato.
  10. Cuoci in forno statico a 180° C per circa 20 minuti.
  11. Lascia intiepidire prima di servire.
 
 
 

CONSIGLI

Per una versione più leggera, la carne può essere sostituita dalle verdure per esempio i spinaci o le zucchine. La mozzarella, solitamente usata per l’ultimo strato delle lasagne, è sconsigliata nello svezzamento in quanto sciolta, può risultare difficile da masticare e creare un rischio di soffocamento.

 

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