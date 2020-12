Pancake Babbo Natale

Ingredienti

100 g di farina, un uovo, 2 cucchiai di zucchero, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, un cucchiaino di miele, 100 ml di latte, un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale, panna già montata, 100 g di fragoloni e 2 mirtilli.

Preparazione

In una ciotola monta l’uovo con lo zucchero, unisci quindi la farina, il miele, il lievito e il sale, mescolando bene. Aggiungi a filo anche il latte e l’olio e lavora con le fruste fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Fai riposare in frigorifero per mezz’ora. Quindi scalda una padella antiaderente e versa due cucchiai di pastella, cuoci a fuoco medio-basso finché non comincia a fare le bollicine in superificie, quindi capovolgila con una spatola e cuoci ancora per poco. Disponi in un piatto e inizia la decorazione, mettendo le fragole lavate e tagliate a metà a formare il cappello, i mirtilli al posto degli occhi, un pezzettino di fragola come naso e la panna montata per fare la barba, i capelli e il ponpon del cappello.

