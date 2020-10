Würstel mummia

Ingredienti

4 würstel, un rotolo di pasta sfoglia, 100 ml di latte, granelli di pepe neroüe formaggio per la decorazione.

Preparazione

Taglia a strisce sottili la pasta sfoglia, quindi avvolgi ogni würstel con una striscia, con un movimento a spirale che lasci però scoperta un’estremità, che diventerà la “faccina” della mummia. Disponi le “mummie” su una teglia ricoperta con carta da forno, spennella la sfoglia con il latte e fai cuocere nel forno già caldo a 180° C per 20 minuti o finché non si dorano un po’. Lascia intiepidire e fai gli occhi, bucando il würstel con uno stuzzicandenti e riempiendo il buchino con formaggio e granelli di pepe nero.

